Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану

Україна у середу передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід.

"Україна надала адміністрації Трампа в середу свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомили українські та американські офіційні особи", - йдеться в повідомленні у соцмережі X.

У свою чергу член переговорної команди України радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз повідомив у Facebook, що Україна підготувала свої пропозиції до мирного плану з 20 пунктів по всім питанням.

"Працюємо над ним (планом) з американською стороною і партнерами. Окремий блок - гарантії безпеки - наше бачення готове та обговорюється з гарантами", – написав він та проілюстрував пост фотографіями з онлайн-консультаціями української команди на чолі з президентом Володимиром Зеленським з американськими представниками: зятем президента США Джаредом Кушнером, міністром фінансів Скотом Бессентом та главою інвесткомпанії BlackRock Ларрі Фінком.

"Економічне відновлення України - один з ключових блоків рамки завершення війни. Створена робоча група на чолі з ПМ для підготовки складової мирного плану - економічне відновлення України. Предметні консультації будуть вже цими днями", – повідомив Бевз за результатами цих консультацій.

З української сторони в них також приймали участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віце-прем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка, глава МЗС Андрій Сибіга та його перший заступник Сергій Кислиця, глава Мінекономіки Олексій Соболев, начальник Генштабу Андрій Гнатов та сам Бевз.

Джерело: https://x.com/barakravid/status/1998843356894605816?s=46

https://www.facebook.com/oleksandr.bevz.9