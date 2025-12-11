Інтерфакс-Україна
Події
00:27 11.12.2025

Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану

2 хв читати

розширена

Україна у середу передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід.

"Україна надала адміністрації Трампа в середу свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомили українські та американські офіційні особи", - йдеться в повідомленні у соцмережі X.

У свою чергу член переговорної команди України радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз повідомив у Facebook, що Україна підготувала свої пропозиції до мирного плану з 20 пунктів по всім питанням.

"Працюємо над ним (планом) з американською стороною і партнерами. Окремий блок - гарантії безпеки - наше бачення готове та обговорюється з гарантами", – написав він та проілюстрував пост фотографіями з онлайн-консультаціями української команди на чолі з президентом Володимиром Зеленським з американськими представниками: зятем президента США Джаредом Кушнером, міністром фінансів Скотом Бессентом та главою інвесткомпанії BlackRock Ларрі Фінком.

"Економічне відновлення України - один з ключових блоків рамки завершення війни. Створена робоча група на чолі з ПМ для підготовки складової мирного плану - економічне відновлення України. Предметні консультації будуть вже цими днями", – повідомив Бевз за результатами цих консультацій.

З української сторони в них також приймали участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віце-прем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка, глава МЗС Андрій Сибіга та його перший заступник Сергій Кислиця, глава Мінекономіки Олексій Соболев, начальник Генштабу Андрій Гнатов та сам Бевз.

Джерело: https://x.com/barakravid/status/1998843356894605816?s=46

https://www.facebook.com/oleksandr.bevz.9

Теги: #план #сша #мирний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:29 10.12.2025
США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели - Трамп

США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели - Трамп

23:18 10.12.2025
Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

23:04 10.12.2025
Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

22:12 10.12.2025
Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ

Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ

20:33 10.12.2025
Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

20:11 08.12.2025
Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

20:07 08.12.2025
Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

05:36 08.12.2025
Трамп вважає, що Росія згодна з його планом, а Зеленський з ним не ознайомився

Трамп вважає, що Росія згодна з його планом, а Зеленський з ним не ознайомився

23:38 20.05.2025
Глави МЗС України та Німеччини обговорили посилення тиску на Москву

Глави МЗС України та Німеччини обговорили посилення тиску на Москву

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Безвіз для громадян Великої Британії продовжено до 2027 року - указ

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Наукову концепцію розвитку законодавства України обговорили в Києві

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА