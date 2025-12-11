Інтерфакс-Україна
02:06 11.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Російські загарбники завдали 23 авіаційних ударів, скинувши 62 керованих бомби. Крім цього, залучили для ураження 1754 дронів-камікадзе та здійснили 2707 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32435

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

