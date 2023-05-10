Російські окупанти планують вивезти з Енергодара 3,1 тис. працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" повідомило про наявність у компанії інформації щодо планів російських окупантів вивезти з Енергодара - міста-супутника Запорізької АЕС - 3,1 тис. працівників станції.

"Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3,1 тис. осіб", - поінформував "Енергоатом" у середу.

Як зазначили в НАЕК, насамперед ідеться про вивезення 2,7 тис.працівників станції, які підписали контракт із фейковим АТ "Експлуатувальна організація Запорізької АЕС" або іншим підприємством "Росатома", а також членів їхніх сімей.

"Водночас, нагадуємо, що працівникам ЗАЕС виїзд із міста рашисти заборонили майже з початку окупації. Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодара до Ростовської області вже вивезли частину сімей запорізьких атомників", - зазначили в "Енергоатомі".

Як пояснили в компанії, російські окупанти в такий спосіб доводять свою нездатність забезпечити експлуатацію Запорізької АЕС, оскільки наразі на станції і без того катастрофічно не вистачає кваліфікованого персоналу.

"Навіть українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодилися співпрацювати з рашистами, найближчим часом планують "евакуювати". І це загострить уже вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для гарантування безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані", - попередили в НАЕК.

Водночас "Енергоатом" зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних гарантувати безпечну роботу станції в перший період після її деокупації.

Компанія має намір формувати команду вахтовим методом із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців інших атомних станцій.

"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодара та передання контролю над станцією її законному українському оператору "Енергоатому", - це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки", - заявили в "Енергоатомі".