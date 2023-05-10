Голова Донецької ОВА підтвердив загибель французького журналіста в районі Часового Яру

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко підтвердив дані про загибель французького журналіста Армана Солдіна в районі міста Часового Яру і висловив співчуття рідним і близьким журналіста.

"Напередодні ввечері внаслідок артобстрілу в Часовоярській громаді загинув французький журналіст Арман Солдін. Співчуваю рідним та близьким журналіста і дякую всім, хто, ризикуючи власним життям, продовжує розповідати правду про нашу війну", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося з посиланням на агентство AFP, 32-річний громадянин Франції, родом із Сараєва, Солдін разом з іншими журналістами агентства приїхав в Україну наступного дня після початку російської агресії і відтоді регулярно виїжджав на передову, на схід і південь країни.

Кириленко також повідомив про наслідки нічних обстрілів області. За його даними, унаслідок обстрілів у Костянтинівці було поранено одну людину. "На горлівському напрямку у Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено чотири приватні будинки та адмінбудівлю. На території громади пошкоджено також три будинки в Новодмитрівці. Ще чотири будинки пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ", - написав він.

За даними Кириленка, на волноваському напрямку пошкоджено будинки в Новоукраїнці Вугледарської ТГ. "На донецькому напрямку шість разів під обстріли потрапляла Курахівська ТГ: пошкоджено десять приватних будинків і дві багатоповерхівки у Кураховому, один будинок в Острівському. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці, Мар'їнці та Очеретинській ТГ".

Окрім цього, на лисичанському напрямку в Лиманській ТГ пошкоджено два будинки в Зарічному і три в Ямполі. У Сіверську пошкоджено адмінбудівлю, у Званівці – чотири будинки.