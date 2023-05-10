Унаслідок обстрілів Запорізької області важко поранено місцевого жителя - ОВА

Унаслідок обстрілу с. Микільського Запорізької області численні осколкові поранення дістав 34-річний чоловік, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Під час нічного обстрілу с. Микільське постраждав чоловік. 34-річний місцевий житель отримав мінно-вибухові травми. Стан важкий. Зараз лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - написав Малашко в телеграм-каналі в середу.

За даними ОВА, за минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 із РСЗВ, три атаки з БПЛА та один авіаудар.

Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя.