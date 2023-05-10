Події

10:21 10.05.2023

"Харківобленерго" планує під'єднати в травні 23 із 99 знеструмлених населених пунктів

1 хв читати
"Харківобленерго" планує під'єднати в травні 23 із 99 знеструмлених населених пунктів

Енергетики АТ "Харківобленерго" планують під'єднати в травні 23 населених пункти з 99, що залишаються в регіоні знеструмленими через ворожі обстріли, повідомляють на сайті компанії з посиланням на заступника технічного директора Олександра Кишинського.

За його словами, загалом від початку бойових дій було знеструмлено 450 міст, селищ і сіл Харківської області.

"Це Куп'янський та Ізюмський райони, Балаклійська та Барвінківська громади, Дергачівський та Золочівський напрямки... Таким чином одразу 30% області потрапили під обстріли та знеструмлення", - поінформував Кишинський.

Як він зазначив, працівники обленерго взялися за відновлення електропостачання ще в перші години війни.

"Було важко. Ми не встигали ремонтувати всі відключення, але ми намагалися. Хлопці ризикували, працюючи під обстрілами. Але в деяких випадках ми навіть не могли дістатися місця, адже російські війська підійшли впритул до Харкова. Далі за Кільцеву дорогу ми просто не могли поїхати", - згадує заступник техдиректора.

Як він пояснив, наразі залишаються знеструмленими 99 населених пунктів Харківської області, в яких проживають майже 26 тисяч споживачів. Окрім величезних масштабів пошкоджень, швидшому відновленню заважає мінна небезпека: сапери мають обстежити 7 000 км ліній електропередачі.

Теги: #енергопостачання #відновлення #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:13 10.05.2023
Вечірнього удару по Куп'янську завдали "Іскандери", двоє постраждалих - у стані середньої тяжкості

Вечірнього удару по Куп'янську завдали "Іскандери", двоє постраждалих - у стані середньої тяжкості

07:12 10.05.2023
Під Харковом унаслідок ДТП одна людина загинула, п’ятеро госпіталізовано

Під Харковом унаслідок ДТП одна людина загинула, п’ятеро госпіталізовано

08:42 09.05.2023
Унаслідок ворожого ракетного удару по Харківщині постраждала транспортна інфраструктура

Унаслідок ворожого ракетного удару по Харківщині постраждала транспортна інфраструктура

23:42 08.05.2023
Зафіксовано влучення С-300 у Харківському районі області, інформація про жертв та руйнування уточняється

Зафіксовано влучення С-300 у Харківському районі області, інформація про жертв та руйнування уточняється

17:29 08.05.2023
Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

09:37 08.05.2023
На Харківщині внаслідок недільних ворожих обстрілів поранень дістали вісім мирних громадян

На Харківщині внаслідок недільних ворожих обстрілів поранень дістали вісім мирних громадян

19:18 07.05.2023
Окупанти обстріляли Бугаївку на Харківщині, поранено пенсіонерку

Окупанти обстріляли Бугаївку на Харківщині, поранено пенсіонерку

09:05 07.05.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, магазин і пам'ятник

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, магазин і пам'ятник

16:31 06.05.2023
На Харківщині трактор наїхав на міну, тракториста госпіталізовано

На Харківщині трактор наїхав на міну, тракториста госпіталізовано

08:55 06.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

ЗС України просунулися на 7 км від Авдіївки - ISW

За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 8 артсистем, 6 БПЛА і 15 крилатих ракет

Результати першого півфіналу Євробачення-2023

ОСТАННЄ

В Україні в четвер збережеться прохолодна погода, на ґрунті можливі заморозки, у п'ятницю стане тепліше

У Чорному морі перебувають 3 російські ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

У Львові чоловіка збив поїзд, потерпілого госпіталізовано

Рівень водопілля в Дніпрі на території Києва за дві доби знизився на 30 см - КМВА

Голова Донецької ОВА підтвердив загибель французького журналіста в районі Часового Яру

Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

СБУ ідентифікувала командира полку "ДНР" і його підлеглих, які облаштували катівню на Миколаївщині

Унаслідок обстрілів Запорізької області важко поранено місцевого жителя - ОВА

Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА