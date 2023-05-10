"Харківобленерго" планує під'єднати в травні 23 із 99 знеструмлених населених пунктів

Енергетики АТ "Харківобленерго" планують під'єднати в травні 23 населених пункти з 99, що залишаються в регіоні знеструмленими через ворожі обстріли, повідомляють на сайті компанії з посиланням на заступника технічного директора Олександра Кишинського.

За його словами, загалом від початку бойових дій було знеструмлено 450 міст, селищ і сіл Харківської області.

"Це Куп'янський та Ізюмський райони, Балаклійська та Барвінківська громади, Дергачівський та Золочівський напрямки... Таким чином одразу 30% області потрапили під обстріли та знеструмлення", - поінформував Кишинський.

Як він зазначив, працівники обленерго взялися за відновлення електропостачання ще в перші години війни.

"Було важко. Ми не встигали ремонтувати всі відключення, але ми намагалися. Хлопці ризикували, працюючи під обстрілами. Але в деяких випадках ми навіть не могли дістатися місця, адже російські війська підійшли впритул до Харкова. Далі за Кільцеву дорогу ми просто не могли поїхати", - згадує заступник техдиректора.

Як він пояснив, наразі залишаються знеструмленими 99 населених пунктів Харківської області, в яких проживають майже 26 тисяч споживачів. Окрім величезних масштабів пошкоджень, швидшому відновленню заважає мінна небезпека: сапери мають обстежити 7 000 км ліній електропередачі.