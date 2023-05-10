Події

08:17 10.05.2023

За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 8 артсистем, 6 БПЛА і 15 крилатих ракет

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За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 8 артсистем, 6 БПЛА і 15 крилатих ракет

За минулу добу вівторка, 9 травня, ЗСУ знищили 690 окупантів, 18 бронемашин, 15 крилатих ракет, 8 артсистем, 6 одиниць автомобільної та спецтехніки, 2 танки, 6 БПЛА, 1 ППО і 1 РСЗВ, повідомив Генштаб ЗСУ в середу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 196310 (+690) осіб ліквідовано, танків - 3736 (+2) од, бойових броньованих машин - 7275 (+18) од, артилерійських систем - 3039 (+8) од, РСЗВ - 555 (+1) од, засобів ППО - 308 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2624 (+6), крилаті ракети - 970 (+15), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5974 (+5) од, спеціальна техніка - 389 (+1)", - інформує Генштаб на сторінці у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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