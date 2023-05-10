Противник за добу здійснив понад 60 обстрілів Херсонської області, одну людину поранено

Російські окупанти за добу здійснили 63 обстріли Херсонської області, одну людину поранено, влучання у школу, фельдшерський пункт, територію і будівлю торговельного центру, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 63 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів... Через російську агресію одна людина дістала поранення", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його словами, окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію і будівлю торговельного центру.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 49 осіб.