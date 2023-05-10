За минулу добу ЗС України збили шість ворожих БПЛА, три з них - типу "Шахед"

За минулу добу ЗСУ збили 6 ворожих БПЛА різних типів, 3 з них - ударні дрони "Шахед", повідомляє Генштаб.

"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 з них - типу "Шахед", - повідомляється в ранковому зведенні в середу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійські підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.