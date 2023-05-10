ЗС України за добу відбили майже 50 ворожих атак

Противник зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - здійснив 46 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Найзапекліші бої тривають у містах Бахмут і Мар'їнка", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

В інформації зазначено, що на куп'янському напрямку противник намагався поліпшити тактичне становище, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка і Стельмахівка, успіху не мав.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював. Завдав авіаудару в районі Авдіївки.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника поблизу міста Мар'їнка.