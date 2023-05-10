Окупанти завдали понад 60 ракетних і авіаударів, здійснили майже 100 обстрілів із РСЗВ минулої доби

6 областей постраждали від атак російських окупантів, які за минулу добу завдали 23 ракетних і 43 авіаудари, а також 97 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб в опублікованій оперативній інформації станом на середу.

За інформацією Генштабу ЗСУ у фейсбуці, зафіксовано влучення 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Повідомляється, що противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області; а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцове, Гатище, Плетінівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки в Харківській області.

Артилерійського обстрілу також зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка, Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Времівка, Новопіль, Нетайлове, Карлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Спірне і Георгіївка - Донецької. У повідомленні сказано про обстріл Ольгівського, Полтавки, Малинівки, Гуляйполя, Чарівного, Малої Токмачки, Оріхового, Новоданилівки, Новоандріївки, Степового, Кам'янського та Плавного в Запоріжжі, а також Антонівки, Молодіжного та Зеленовки в Херсонській області.

Також ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Пречистівка та Велика Новосілка.

Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису, Станіславу та поблизу Великої Новосілки.

Від ворожих обстрілів постраждали 8 населених пунктів Донецької області, серед них Оріхове-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне і Нью-Йорк.