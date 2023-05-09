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22:11 09.05.2023

Без перемоги над нацизмом не було б Європи без агресій і реваншизму - Зеленський

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Без перемоги над нацизмом не було б Європи без агресій і реваншизму - Зеленський

Без перемоги над нацизмом не було б об'єднаної Європи, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок.

"Сьогодні ми всі змогли побачити: коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу. Учора, 8 травня, Європа і світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановуємо досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом", - сказав він.

За словами Зеленського, не було б у нас тоді такої об'єднаної Європи - Європи без агресій і реваншизму, Європи, яка поважає різні культури, яка долає суперечки винятково в правовій площині та пишається розмаїттям на нашому континенті.

"Що більше люди знатимуть чесну історію, що більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями ХХ і ХХІ століть, то більше цінуватимуть цю послідовність. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним День Європи", - сказав президент.

За його словами, "лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи для України. Це лише питання часу, коли і нинішній агресор програє, як агресор, який програв 78 років тому, коли і російський реваншизм буде розчавлено хоробрістю наших воїнів і спільною силою вільного світу".

 

 

Теги: #звернення #зеленський

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