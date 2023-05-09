Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував керівництву США за черговий пакет оборонної допомоги.

"Є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг - 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників, інші речі для посилення наших захисників і захисниць", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Дякую президенту Байдену, Конгресу - обом партіям і кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка надає нам міцності. Працюємо також з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами - додаємо нові можливості для наших воїнів", - зазначив президент.