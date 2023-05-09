Події

21:33 09.05.2023

Ми не в ляльковому театрі президента Путіна, а самодостатня держава - Зеленський, під час виступу перед європейськими студентами

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Ми не в ляльковому театрі президента Путіна, а самодостатня держава - Зеленський, під час виступу перед європейськими студентами

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських студентів чинити тиск на суспільства для їхнього об'єднання в підтримці України.

"Дуже важливо, щоб ви чинили тиск на свої суспільства, щоб були об'єднані в допомозі та підтримці України, засуджували агресію Росії. І тиснули на своїх політичних лідерів, які повинні допомагати Україні", - сказав він у понеділок, під час виступу в онлайн-форматі перед студентами університетського альянсу EUniWell.

"Якщо санкції проти Росії - то потужні, якщо передавати зброю - то без зволікань, якщо допомагати Україні в захисті в інформаційному просторі - то на сто відсотків", - наголосив Зеленський і додав, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи.

Президент наголосив, що війна має закінчитися виведенням російських військ з усіх українських територій, а не перетворитися на заморожений конфлікт у Європі. "Ми хочемо витіснити російські війська з нашої території. Більше жодного продовження війни ми не хочемо. Ми хочемо просто бути вільними й нагадати, що ми не в ляльковому театрі Президента Путіна, а ми – самодостатня держава", - заявив він.

Зеленський також наголосив, що після завершення війни Україна - майбутній повноправний член ЄС - потребуватиме відбудови, адже багато міст і громад зруйновано внаслідок бойових дій. "Для всього цього знадобиться допомога: у роботі, у розвитку, у внеску в реновацію України. Тому запрошуємо енергійних людей, студентів зі своїми ідеями, зі своїми знаннями в Україну для відновлення нашої держави", - сказав президент.

Особливу увагу у своєму виступі Зеленський приділив сміливості. "Зараз Європа саме така - смілива. Ухвалює рішення, підтримує захист свободи, тисне на агресора. Завдяки чому це відбувається? Це сміливість лідерів. І це сміливість звичайних людей, за якими слідують лідери", - пояснив він.

Альянс EUniWell об'єднує 11 університетів Європи (загальна кількість студентів – 337 тис.): Університет Ліннея (Швеція), Нантський університет (Франція), Університет Земмельвайса (Угорщина), Бірмінгемський університет (Велика Британія), Кельнський університет (ФРН), Університет Флоренції (Італія), Констанцький університет (Німеччина), Університет Мурсії (Іспанія), Університет Сантьяго-де-Компостела (Іспанія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), Національний інститут східних мов і цивілізацій INALCO (Франція). Захід транслювався для всіх 11 університетів EUniWell.

 

 

 

Теги: #студенти #зеленський

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