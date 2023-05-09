Події

20:48 09.05.2023

Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, постраждали 3 людини - Синєгубов

1 хв читати
Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, постраждали 3 людини - Синєгубов

У вівторок увечері російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Куп'янську, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків... За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та один чоловік. Одна людина отримала допомогу на місці, двох госпіталізували. На місці влучання працюють усі екстрені служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #обстріл #купянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 09.05.2023
Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

20:14 08.05.2023
Росіяни з "Іскандера" обстріляли Павлоградський район

Росіяни з "Іскандера" обстріляли Павлоградський район

19:36 08.05.2023
Росіяни обстріляли Бериславський район Херсонщини, одну людину поранено

Росіяни обстріляли Бериславський район Херсонщини, одну людину поранено

13:57 08.05.2023
Росіяни обстріляли с.Станіслав на Херсонщині, поранені шестеро осіб, серед них 9-річна дитина

Росіяни обстріляли с.Станіслав на Херсонщині, поранені шестеро осіб, серед них 9-річна дитина

19:18 07.05.2023
Окупанти обстріляли Бугаївку на Харківщині, поранено пенсіонерку

Окупанти обстріляли Бугаївку на Харківщині, поранено пенсіонерку

19:21 06.05.2023
Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

19:11 06.05.2023
Окупанти обстріляли Херсон і приміські населені пункти, поранено жінку

Окупанти обстріляли Херсон і приміські населені пункти, поранено жінку

16:10 06.05.2023
Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя зросла до чотирьох

Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя зросла до чотирьох

07:22 05.05.2023
Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

08:35 04.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

Столтенберг: Усі союзники згодні з тим, що двері НАТО для України відчинені, але на запитання, коли, я не можу дати розклад щодо цього

Це має бути трибунал - Зеленський про відповідальність за злочин агресії проти України

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд - Пентагон

ОСТАННЄ

Перший півфінал "Євробачення-2023" відбудеться 9 травня: де дивитися

Блінкен не згоден, що підтримка США Україні слабшає

Чорноморську зернову ініціативу необхідно продовжити якомога швидше - Блінкен

Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, пошкоджено приватні будинки

Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

Використання музики в громадському транспорті, зокрема в таксі, буде обмежено

Столтенберг: Усі союзники згодні з тим, що двері НАТО для України відчинені, але на запитання, коли, я не можу дати розклад щодо цього

Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затвердив президент

Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Боєприпаси і системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА