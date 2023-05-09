Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, постраждали 3 людини - Синєгубов

У вівторок увечері російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Куп'янську, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків... За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та один чоловік. Одна людина отримала допомогу на місці, двох госпіталізували. На місці влучання працюють усі екстрені служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.