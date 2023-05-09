Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, пошкоджено приватні будинки

У вівторок російські окупанти здійснили обстріл Мирівської та Марганецької громад Дніпропетровської області, в результаті пошкоджено п'ять приватних будинків, повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.

"Російські окупанти не дають спокою Нікопольщині. Сьогодні агресор вдарив по Мирівській і Марганецькій громадам. Били з важкої артилерії та атакували дронами. Внаслідок обстрілів понівечено півдесятка приватних будинків, вісім господарських споруд, гаражі, газогін, лінії електропередач", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Ніхто не постраждав.