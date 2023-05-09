Події

20:12 09.05.2023

Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, пошкоджено приватні будинки

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Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, пошкоджено приватні будинки

У вівторок російські окупанти здійснили обстріл Мирівської та Марганецької громад Дніпропетровської області, в результаті пошкоджено п'ять приватних будинків, повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.

"Російські окупанти не дають спокою Нікопольщині. Сьогодні агресор вдарив по Мирівській і Марганецькій громадам. Били з важкої артилерії та атакували дронами. Внаслідок обстрілів понівечено півдесятка приватних будинків, вісім господарських споруд, гаражі, газогін, лінії електропередач", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Ніхто не постраждав.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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