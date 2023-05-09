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18:14 09.05.2023

Це має бути трибунал - Зеленський про відповідальність за злочин агресії проти України

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Це має бути трибунал - Зеленський про відповідальність за злочин агресії проти України

Президент України Володимир Зеленський знову висловився за створення трибуналу щодо злочину агресії проти України та зауважив, що в групі країн, які вимагають покарання агресора, - 37 держав.

"Наше правосуддя має довести міжнародну єдність у справедливості, як це було й у Нюрнберзі. На жаль, у Міжнародного кримінального суду, чию діяльність ми повністю підтримуємо, немає юрисдикції щодо злочину агресії. Саме тому потрібен трибунал, щоб доповнити глобальну юридичну систему", - сказав він у вівторок у Києві, виступаючи через відеозв'язок на онлайн-саміті лідерів держав Core Group зі створення спецтрибуналу.

"Я радий оголосити, що в нашій спільній групі, яка працює для покарання агресора, – це наша Сore Group – уже 37 держав. І ця кількість зростатиме – ми постійно працюємо, щоб наша коаліція захисників справедливості збільшувалася", - також сказав він.

Зеленський нагадав, що "вже цього літа почне роботу Міжнародний центр із кримінального переслідування злочину російської агресії – почне свою роботу в Гаазі. Це буде практичний крок у напрацюванні матеріалів для трибуналу. Тож ми рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком".

За словами президента, "ми можемо дискутувати між собою про те, якою має бути модель спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, щоб досягти головної мети – справедливості... Але ще раз наголошую: це повинен бути трибунал".

Говорячи про Нюрнберзький трибунал, Зеленський наголосив, що "головний винуватець тієї катастрофи не дістався зали трибуналу. Він сам, у бункері, здійснив очевидний вирок для себе".

"Але його спільники, зокрема ключові фігури агресії, були покарані саме в юридичній площині. Саме так покарані, як людство в цивілізований спосіб карає будь-яких злочинців: обвинувачення, судовий процес, вирок та його реалізація. І це слугувало міцною опорою миру – той конкретний приклад, коли порушників миру було покарано всім світом", - заявив він.

 

Теги: #трибунал #зеленський

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