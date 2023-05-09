Найближчими днями в Україні буде прохолодно, місцями нічні заморозки, у більшості областей без опадів

Невеликі короткочасні дощі очікуються у східних і південно-східних областях України в середу, 10 травня, а вдень і в Одеській області, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5 градусів морозу, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів морозу. Температура вдень 10-15°, на Закарпатті 15-20°.

У Києві 10 травня без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 10 травня найвища температура вдень була +28,7° у 1996 р., найнижча вночі -1,7° у 1912 р.

У четвер, 11 травня, в Україні без суттєвих опадів, лише вдень у західних, східних і північно-східних областях невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів (на Закарпатті 3-8 градусів), температура вдень 12-17 градусів тепла.

У Києві 11 травня без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.