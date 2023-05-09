Події

10:18 09.05.2023

Російський обстріл біля Черкас залишив без вікон протитуберкульозний диспансер - Єрмак

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Вибухова хвиля пошкодила 47 вікон будівлі комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер" під час російського обстрілу в ніч на вівторок, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Персонал лікувального закладу провів евакуацію 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок уранці.

За його словами, у лісовому масиві біля с. Оршанець Черкаської територіальної громади виявлено залишки ракети, за попередніми висновками, Х-101. "Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає", - розповів глава Офісу президента.

У Звенигородському районі Черкаської області виявлено місце падіння другої ракети. За словами Єрмака, обійшлося без наслідків.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.

 

Теги: #обстріли #черкаська_область

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