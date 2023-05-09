Глава Єврокомісії приїхала в Київ на День Європи

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула в Київ з нагоди Дня Європи.

"Приємно повернутися в Київ. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке доречне місце для святкування Дня Європи", - написала вона в мікроблозі Твіттер уранці у вівторок.

Вона зазначила, що вітає рішення президента України Володимира Зеленського "зробити 9 травня Днем Європи і тут, в Україні".

Як повідомлялося, Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи.