Унаслідок ворожих обстрілів Херсонської області поранено 14 людей, із них одна дитина
Російські окупаційні війська випустили 320 снарядів по території Херсонської області, поранено 14 осіб, зокрема, дитину, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 46 обстрілів, випустивши 320 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, Херсон ворог обстріляв 1 раз.
Зокрема, противник влучив у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для літніх людей та приміщення сільської ради.
Через російську агресію 14 осіб дістали поранення, з них 1 - дитина.
За його словами, за добу з деокупованої території області евакуйовано 38 осіб.