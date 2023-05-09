Окупанти продовжують грабувати українців на тимчасово окупованій території Запорізької області

Російські окупаційні війська продовжують грабувати українців на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Так, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок серед місцевих колаборантів. Везуть його у напрямку АР Крим.