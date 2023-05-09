Ворог атакував Київ уранці у вівторок, у Голосіївському районі пожежа, а в Шевченківському виявлено уламки ракет

Російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Київ уранці у вівторок, у Голосіївському районі пожежа, а в Шевченківському виявлено уламки ракет на проїжджій частині, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на подвір'я приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється", - ідеться в повідомленні.

Тим часом у Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині.

Інформація щодо потерпілих не надходила.

Дані уточнюються.