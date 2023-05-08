Голову Київської обласної ради Наталію Гунько достроково відправили у відставку

Київська обласна рада на позачерговій сесії відправила у відставку голову ради Наталію Гунько, повідомляє пресслужба Київоблради.

За відставку Гунько проголосували 67 із 74 депутатів.

Як повідомляють на офіційному сайті Київоблради, Гунько особисто не звітувала перед депутатами про свою роботу за 2022 рік і "вкотре не прийшла" на засідання, хоча особисто підписала розпорядження про скликання сесії.

"Під час розгляду порядку денного, зокрема проєкту рішення "Про заслуховування звіту голови Київської обласної ради за 2022 рік", було наголошено, що вкотре голова ради Наталя Гунько ігнорує це питання та не звітує особисто про свою роботу перед депутатським корпусом. Оскільки на нинішнє пленарне засідання вона вкотре не з'явилася", - ідеться в повідомленні Київоблради.

Звіт Гунько не набрав достатньо голосів підтримки, і 67 депутатів проголосували за те, щоб визнати його незадовільним, додали у пресслужбі.

"Зважаючи на те, що Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 із 74 підтримали її відставку", - ідеться в повідомленні.

Виконання обов'язків голови Київської обласної ради тимчасово покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

Гунько, яка представляє партію "Слуга народу", очолила Київську облраду 27 квітня 2021 року.