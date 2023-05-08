Події

19:28 08.05.2023

Українська авіація завдала 11 ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили 3 локації з живою силою і 2 склади з боєприпасами

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Українська авіація завдала 11 ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили 3 локації з живою силою і 2 склади з боєприпасами

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах розташування особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Крім того, протягом цієї доби наші захисники знищили розвідувальний БПЛА типу Zala", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів і ще три важливі цілі противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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