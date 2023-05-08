Події

19:17 08.05.2023

Російські окупаційні адміністрації залишають населені пункти Херсонщини

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Російські окупаційні адміністрації залишають населені пункти Херсонщини

Російська окупаційна влада разом із сім'ями, документацією та оргтехнікою залишає населені пункти тимчасово окупованих територій Херсонської області - Скадовськ, Михайлівку, Петрівку, Шевченка, Широке, Улянівку та Красне, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, у ніч із 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сім'ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок.

За даними Генштабу, наразі аналогічна ситуація спостерігається в таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

"Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворилися на в'їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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