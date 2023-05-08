На бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках ворог наступає, на запорізькому та херсонському - обороняється

Сили оборони України на чотирьох основних напрямках - на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському - за минулу добу відбили майже 30 атак, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 понеділка.

"На лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Вів наступальні дії в напрямку Білогорівки, успіху не мав", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, у цьому районі театру бойових дій ворог завдав авіаційних ударів по н.п. Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.

"На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої в місті Бахмут", - ідеться в повідомленні. Як уточнюється, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямках Іванівського та Часового Яру. Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

За даними Генштабу, на куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське.

"На мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Водночас ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області", - зазначають у Генштабі.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Упродовж доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли Парасковіївки, Новомихайлівки та Вугледара.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів поруч із лінією бойового зіткнення. Серед них - Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.