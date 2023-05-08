Херсонська ОВА: Внаслідок обстрілу Станіслава поранено 10 осіб - уточнені дані

Унаслідок обстрілу російськими військами с. Станіслав Херсонської області поранено 10 осіб, серед них - 9-річна дитина, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"За оновленою інформацією, через російські обстріли Станіслава поранення дістали десятеро людей, серед них 9-річна дитина", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляє очільник ОВА, дев'ятьом пораненим лікарі надали допомогу та відпустили додому. "Одну жінку госпіталізовано до медзакладу в Херсоні", - уточнив він.