Події

18:18 08.05.2023

Херсонська ОВА: Внаслідок обстрілу Станіслава поранено 10 осіб - уточнені дані

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Унаслідок обстрілу російськими військами с. Станіслав Херсонської області поранено 10 осіб, серед них - 9-річна дитина, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"За оновленою інформацією, через російські обстріли Станіслава поранення дістали десятеро людей, серед них 9-річна дитина", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляє очільник ОВА, дев'ятьом пораненим лікарі надали допомогу та відпустили додому. "Одну жінку госпіталізовано до медзакладу в Херсоні", - уточнив він.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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