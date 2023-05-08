Німецькі товари і далі потрапляють до Росії в обхід санкцій через країни СНД - ЗМІ

Товари з Німеччини і далі надходять до РФ, незважаючи на санкції, повідомляє видання Bild із посиланням на дані Федерального статистичного відомства ФРН.

Як зазначають у виданні, для обходу санкцій використовують країни СНД, зокрема Казахстан, Вірменію та Узбекистан.

"Після початку війни в Україні та запровадження санкцій проти РФ експорт із Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Поставки до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі - на 77%, до Киргизстану - на 994%", - зазначено в повідомленні.

Влада Німеччини вважає, що може йтися про постачання до Росії паралельним імпортом в обхід санкцій, особливо в рамках ЄАЕС. У Берліні це вважають неприпустимим. За даними Bild, на це вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Загалом, за підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік зріс експорт із Німеччини автомобілів і автозапчастин (до Казахстану - на 507%, до Вірменії - на 761%), хімічної продукції (до Казахстану - на 129%, до Вірменії - на 110%), електроустаткування (до Узбекистану - на 105%, до Вірменії - на 344%), металопродукції (до Казахстану - на 137%) та одягу (до Казахстану - на 88%).