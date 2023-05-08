Події

14:57 08.05.2023

На тижні в низці областей України очікуються нічні заморозки

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На тижні в низці областей України очікуються нічні заморозки

Уночі 9 травня в північних, більшості центральних областей України на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5° (I-й рівень небезпеки, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий), а в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І-й рівень небезпеки, жовтий).

Теги: #укргідрометцентр

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