Події

13:57 08.05.2023

Росіяни обстріляли с.Станіслав на Херсонщині, поранені шестеро осіб, серед них 9-річна дитина

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Росіяни обстріляли с.Станіслав на Херсонщині, поранені шестеро осіб, серед них 9-річна дитина

Російські окупаційні війська обстріляли с. Станіслав Херсонської області, в результаті поранення дістали шестеро осіб, серед них 9-річна дитина, також одну потерпілу було госпіталізовано, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Армія РФ вкотре вдарила по селу Станіслав, – постраждали шість мирних жителів. П'ятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.

Очільник ОВА зазначив, що 47-річну постраждалу було госпіталізовано до Херсону в стані середньої тяжкості.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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