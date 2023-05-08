Події

11:51 08.05.2023

Кличко: Уночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе

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Мер Києва Віталій Кличко, який побував біля багатоповерхового будинку, постраждалого внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, повідомив, що ця атака була наймасовішою з початку бойових дій.

"Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 "шахедів". 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок.

Мер зазначив, що жертв унаслідок атаки немає, проте п'ятьох людей поранено у двох районах столиці. Троє з них дістали поранення внаслідок влучання уламків у багатоповерхівку. "Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає", - повідомив Кличко.

Він запевнив, що влада міста надасть необхідну допомогу постраждалим і оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.

Теги: #кличко #київ #шахеди

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