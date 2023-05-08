У РФ намагаються завербувати узбецьких і таджицьких мігрантів для участі у війні проти України - британська розвідка

Російські військові вербувальники націлюються на робітників-мігрантів із держав Центральної Азії для військової служби в Україні, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"Вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. Співробітники імміграційних служб, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів... Вербувальники пропонували бонуси за реєстрацію в розмірі $2390 і зарплату до $4160 на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років", - ідеться в повідомленні.

За даними розвідки, ці обіцянки спонукають деяких робітників-мігрантів зареєструватися, однак цих новобранців, найімовірніше, відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

"Вербування мігрантів є частиною спроб Міноборони Росії виконати поставлене завдання із залучення 400 тис. добровольців для бойових дій в Україні. Влада майже напевно прагне якнайдовше відтермінувати будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішнє інакомислення", - зазначено у зведенні.