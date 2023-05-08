Пригожин і Кадиров шантажували російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси бойовикам "Вагнера", - ISW

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин і глава Республіки Ічкерія (РФ) Рамзан Кадиров, можливо, змусили начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова відновити постачання артилерійських боєприпасів бойовикам "Вагнера" в Бахмуті Донецької області, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Кадиров своїми погрозами перекинути свої війська в Бахмут, можливо, шантажував російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси найманцям "Вагнера". Кадиров, імовірно, підтримав спроби "Вагнера" шантажувати російське військове командування, щоб відновити своє становище у владі Кремля", - йдеться у зведенні.

При цьому аналітики зазначають, що успішні спільні зусилля Кадирова і Пригожина щодо такого шантажу свідчать про те, що Герасимов насправді не контролює всі російські сили в Україні.

"Російське військове командування, схоже, дедалі частіше делегує відповідальність за різні ділянки фронту в Україні різним російським командирам, тоді як влада командувача театру військових дій продовжує слабшати. Погіршення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, імовірно, ще більше обмежить здатність російських збройних сил виконувати узгоджені операції, що зачіпають різні сфери відповідальності", - наголошується в повідомленні.

ISW вважає, що Путін навряд чи усуне Герасимова з посади командувача театру воєнних дій через репутаційні причини, і тому те, що сталося, матиме довгострокові наслідки для командування театру воєнних дій. Відзначено малоймовірність того, що проблема з ланцюжком командування найближчим часом буде вирішена окупантами, і ці проблеми, ймовірно, вплинуть на те, як російські сили реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції.

Повідомляється, що окупанти в неділю продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська Харківської області та на південь від Кремінної Луганської області, а також станом на 7 травня домоглися певних територіальних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка-Донецьк. Водночас російська окупаційна влада продовжує планувати та здійснювати примусову евакуацію із Запорізької області.