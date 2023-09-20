Події

16:12 20.09.2023

Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий - ГУР Міноборони України

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Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий - ГУР Міноборони України

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"На жаль, поки що живий дон. Немає підтвердження про загибель і смерть, але стан здоров'я важкий. І, звісно, це вже впливає на політичні процеси навколо його режиму та загалом архітектури й безпеки режиму Путіна", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в середу.

В українській військовій розвідці вважають, що смерть Кадирова може стати додатковим шансом для борців за незалежність Ічкерії та інших поневолених народів Кавказу.

"Я впевнений, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються", - додав Юсов.

Теги: #здоровя #кадиров

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