Події

07:02 18.09.2023

Влада РФ залежна від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні

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Влада РФ залежна від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні

Тривала стурбованість з приводу здоров'я Кадирова в російському інформаційному просторі виявляє залежність президента РФ Путіна від нього в питанні збереження стабільності в Чечні, вважають аналітики інституту вивчення війни ISW.

Повідомляється, що Головне розвідувальне управління України (ГУР) 15 вересня підтвердило, що Кадиров перебував у комі. Це породило чутки про погане здоров'я Кадирова серед російських мікроблогерів, хоча Кадиров спростував чутки про своє здоров'я у відео, опублікованому 17 вересня.

"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна, почасти через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні за допомогою жорстокої та кривавої війни", - йдеться в огляді ISW.

 

 

 

Теги: #фронт #кадиров #isw

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