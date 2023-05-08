У Запорізькій області окупанти примусово евакуюють місцеве населення

Противник примусово евакуює окремі групи місцевого населення тимчасово окупованого Токмака (Запорізька обл.) у південному напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих мешканців з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області в напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік у разі відмови "евакуювати" дитину", - наголошується у зведенні на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що на АЗС спостерігаються черги за пальним, усіх водіїв попередили, що нових поставок пального не планується.

Також зазначається, що в населеному пункті Веселе Запорізької області закритий і не функціонує місцевий відділ поліції окупантів. Напередодні відзначалося знищення документації цієї установи.