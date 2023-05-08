Події

07:22 08.05.2023

Авіація ЗС України за добу завдала 8 ударів по ворожих позиціях

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Авіація ЗС України за добу завдала 8 ударів по ворожих позиціях

За минулу добу українська авіація завдала 8 ударів по ворожих позиціях, знищено 8 БПЛА, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу", - наголошується в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

Також у Генштабі зазначили, що ЗСУ знищили 2 ударних і 6 розвідувальних БПЛА противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії, водночас, вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога", - констатували в Генштабі.

 

 

Теги: #війна #зсу #зведення

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