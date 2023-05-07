Події

19:33 07.05.2023

Окупанти завдали 8 ракетних і 22 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 8 ракетних і 22 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти за поточну добу завдали 8 ракетних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії Харківської області, внаслідок чого поранено п'ятьох мирних жителів, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об'єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 - по Херсонській області. Без втрат.

Також ворог завдав 22 авіаційні удари та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і м. Нікополь Дніпропетровської області. "На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області, на куп'янському напрямку - біля Гряниківки, на лиманському напрямку - поблизу Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. На бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк, на запорізькому напрямку - по районах Времівки Донецької області та Новоданилівки Запорізької області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міст Середина-Буда та Ворожба Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар та Шахтарськ Донецької області, міста Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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