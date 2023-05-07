Події

18:50 07.05.2023

Залужний розповів генінспектору Бундесверу про підготовку контрнаступу

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Залужний розповів генінспектору Бундесверу про підготовку контрнаступу

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів минулого тижня зустріч із генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром у рамках його візиту в Україну, розповів йому про підготовку до деокупації українських територій і висловив сподівання на постачання Україні винищувачів F-16.

"Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території. Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - написав Залужний у телеграмі в неділю за підсумками зустрічі.

Також, за його словами, під час розмови він і Броєр акцентували увагу на важливості подальшої підтримки України, домовилися бути на зв'язку і робити все можливе для посилення обороноздатності України.

 

Теги: #війна #бундесвер #залужний

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