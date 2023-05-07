У понеділок у більшості областей України без опадів, у Карпатах можливий мокрий сніг - Укргідрометцентр

У понеділок, 8 травня, вночі в більшості західних областей, а також вдень у Карпатському регіоні та південній частині часом дощ, у Карпатах із мокрим снігом. На решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6°, у північній частині країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Температура на півдні країни 4-9°. Вдень 9-14°, на Закарпатті та в південній частині до 17°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень 0-5°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 8 травня в Києві було зафіксовано 1907 року, вона становила 28,2°, найнижчу вночі - 0,5° 1953 року.

У вівторок, 9 травня, у південно-східних, у південних областях - короткочасний дощ, грози, у Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг. На решті територій без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Температура на півдні країни 4-9° тепла. Вдень 10-15°, на Закарпатті 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.