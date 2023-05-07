Події

11:25 07.05.2023

Рівень водопілля в Дніпрі на території столиці знизився на 4 см - КМВА

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Рівень водопілля в Дніпрі на території столиці знизився на 4 см - КМВА

Рівень води р. Дніпро у столиці біля мосту "Метро" порівняно з попереднім днем знизився на 4 см, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 10:00 07.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 299 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 14°C. В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля зменшився на 4 см", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що вже понад 2 тижні поспіль висота повені в межах столиці коливається в районі 9300 см, що менше на 60 см від максимальних показників водопілля в середині квітня, тож загроз для міста велика вода не несе. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається I (жовтий). Водночас утримується затоплення заплави шаром близько 45 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об'єкти та житлові масивні міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічної повені триває", - розповів Попко.

 

Теги: #київ #дніпро #водопілля

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