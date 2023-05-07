Події

08:55 07.05.2023

Окупанти вночі атакували ракетами Х-22 Миколаївську область, є пошкодження

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Окупанти вночі атакували ракетами Х-22 Миколаївську область, є пошкодження

Російські окупанти вночі атакували ракетами Х-22 Миколаївську область, є пошкодження, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, з 00:18 по 00:37 ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у Миколаївському районі, за попередньою інформацією від ОК "Південь", 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Вільшанську та Костянтинівську громади.

Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучення на відкритій території.

"За межами підприємства загорілася суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Решта пошкоджень уточнюється. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #миколаїв #ракетна_атака

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