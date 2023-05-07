Події

07:56 07.05.2023

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя загинула літня жінка, троє поранені

1 хв читати
Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя загинула літня жінка, троє поранені

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя загинула жінка похилого віку, ще троє людей постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі вони двічі обстрілювали Нікопольський район. Застосували "Град" і важку артилерію. Випустили понад 30 снарядів. Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. В одного травма голови. Двоє в стані стресу і з контузією", - написав він у телеграм-каналі.

Також Лисак повідомив, що в Нікополі вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Розгромило вікна в гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач та 14 сонячних панелей. А ще - господарські будівлі та п'ять автомобілів.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 07.05.2023
Окупанти здійснили вісім обстрілів Дніпропетровської області, постраждали семеро людей

Окупанти здійснили вісім обстрілів Дніпропетровської області, постраждали семеро людей

07:15 07.05.2023
Росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Сумської області, в результаті сталося загоряння приватного будинку

Росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Сумської області, в результаті сталося загоряння приватного будинку

11:44 06.05.2023
Росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів, поранено три людини

Росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів, поранено три людини

11:31 06.05.2023
Унаслідок російських обстрілів залишається знеструмленою частина споживачів у семи областях

Унаслідок російських обстрілів залишається знеструмленою частина споживачів у семи областях

09:20 06.05.2023
Чотири людини постраждали в Запорізькій області від ворожих обстрілів

Чотири людини постраждали в Запорізькій області від ворожих обстрілів

08:55 06.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:51 06.05.2023
Уранці в суботу над Дніпропетровщиною збито ще один БПЛА

Уранці в суботу над Дніпропетровщиною збито ще один БПЛА

08:32 06.05.2023
Противник за добу здійснив понад 70 обстрілів Херсонської області, двоє людей поранені

Противник за добу здійснив понад 70 обстрілів Херсонської області, двоє людей поранені

08:16 06.05.2023
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро людей, троє поранено

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро людей, троє поранено

07:58 06.05.2023
Уночі над Дніпропетровщиною збито чотири "Shahed"

Уночі над Дніпропетровщиною збито чотири "Shahed"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

Зеленський привітав Короля Чарльза і королеву Каміллу з коронацією

Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

ОСТАННЄ

ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

ЗС України за добу ліквідували сім ворожих ударних і вісім розвіддронів

Із Енергодара за наявності російських паспортів окупанти евакуюють жителів на бази відпочинку Бердянська і Чорноморська

ЗС України за добу відбили близько 50 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

У неділю на вул. Сирецькій у Києві перекриють рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги

Вночі над Києвом ліквідували ворожий БПЛА, уточнюються наслідки

7 травня: Яке сьогодні свято

Росіяни скинули вибухівку з БпЛА, що спричинило загибель піротехніків ДСНС у Херсонській області

Окупанти планують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях під прикриттям "евакуації"

На КПП "Чонгар" виникли пробки через оголошену окупантами "евакуацію" з Мелітополя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА