Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя загинула літня жінка, троє поранені

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя загинула жінка похилого віку, ще троє людей постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі вони двічі обстрілювали Нікопольський район. Застосували "Град" і важку артилерію. Випустили понад 30 снарядів. Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. В одного травма голови. Двоє в стані стресу і з контузією", - написав він у телеграм-каналі.

Також Лисак повідомив, що в Нікополі вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Розгромило вікна в гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач та 14 сонячних панелей. А ще - господарські будівлі та п'ять автомобілів.