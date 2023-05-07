ЗС України за добу ліквідували сім ворожих ударних і вісім розвіддронів

Збройні сили України за добу ліквідували 7 ворожих ударних і 8 розвідувальних дронів, а також нанесли 7 ударів по зосередженню ворога, пункт управління і військову техніку, повідомляє Генеральний штаб.

"Минулої доби наші захисники знищили 7 ударних і 8 розвідувальних БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Повітряні сили ЗС України за минулу добу завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Водночас минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, є постраждалі.