Події

19:21 06.05.2023

Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

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Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

Шість піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули внаслідок ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двоє дістали поранення, повідомила пресслужба ДСНС.

"Під час виконання завдань із розмінування в Херсонській області наші піротехніки потрапили під обстріл. Шість наших фахівців загинули. Ще двоє, з них одна жінка, фельдшерка, дістали поранення та госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що знищено техніку.

"Співчуття рідним і близьким", - зазначили в ДСНС.

У відомстві наголосили, що російські терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюють співробітників ДСНС, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

 

 

 

Теги: #обстріл #розмінування #херсонська_область

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