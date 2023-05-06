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14:34 06.05.2023

Залужний і Міллі обговорили обстановку на фронті та підготовку до деокупації української території

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Залужний і Міллі обговорили обстановку на фронті та підготовку до деокупації української території

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в рамках постійного діалогу з партнерами.

"Підтримую постійний діалог із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії для деокупації української території", - написав Залужний у телеграм-каналі в суботу.

Залужний подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні.

"Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета - Перемога України", - резюмував Залужний.

Як повідомлялося, США в рамках чергового пакета військової допомоги надішлють Україні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові озброєння, заявила в середу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зі свого боку Пентагон оприлюднив пресреліз, згідно з яким Україні виділяють озброєння та обладнання на $300 млн. Крім боєприпасів для HIMARS, Міноборони США надішле 155-мм снаряди для гаубиць і артилерії, снаряди калібрів 120 мм, 81 мм і 60 мм для мінометів, ракети для протитанкових ракетних комплексів TOW, ручні протитанкові гранатомети AT4 і Carl Gustaf.

Про минулий транш військової допомоги Києву США оголошували 19 квітня. До того моменту загальна вартість такої допомоги досягла приблизно $36 млрд.

Теги: #міллі #залужний

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