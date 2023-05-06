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12:12 06.05.2023

Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські - під забороною

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Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські - під забороною

Берлінський адміністративний суд зняв заборону на демонстрацію українських прапорів на радянських меморіалах у районах Трептов, Тіргартен і Шенхольцер-Хайде, яку раніше оголосила поліція столиці Німеччини, повідомляє берлінське видання rbb з посиланням на українську організацію "Віче", яка оскаржила заборону.

"У п'ятницю ввечері Адміністративний суд Берліна зняв заборону на вивішування українських прапорів біля радянських меморіалів Трептов, Тіргартен і Шьонхольцер Хайде. Про це повідомила українська організація "Віче", - йдеться в повідомленні rbb на сайті.

8 і 9 травня відзначається 78-та річниця закінчення Другої світової війни в Європі. Щоб забезпечити "гідне поминання полеглих солдатів колишньої радянської армії", берлінська поліція запровадила заборону на вивішування російських, а також українських прапорів і музичного маршу навколо радянських меморіалів.

У п'ятничному рішенні суду йдеться тільки про українські прапори та маршову музику - російські залишаються під забороною.

Як повідомляється, у рішенні суду, яке є в розпорядженні rbb, ідеться про те, що рішення берлінської поліції про заборону прапорів Росії та України є "очевидно незаконним", і вона не надала "жодних доказів того, що громадська безпека перебуває під загрозою".

Теги: #прапори #берлін #9травня

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