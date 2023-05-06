Події

11:58 06.05.2023

У Київській області водій агрофірми підірвався на протитанковій міні

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У Київській області водій, який їхав ґрунтовою дорогою вздовж поля, підірвався на залишеній російськими окупантами міні - дістав тілесних ушкоджень та госпіталізований у лікарню, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Інцидент стався 5 квітня о 21:25 на польовій дорозі між селами Плоске - Гоголів. 50-річний водій агрофірми, повертаючись на підприємство, наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну. Ця територія деякий час була окупована", - написав Небитов у телеграм-каналі в суботу.

За його даними, внаслідок вибуху чоловік зазнав тілесних ушкоджень і госпіталізований до лікарні. Наразі загрози його здоров'ю та життю немає.

 

Теги: #міна #київська_область

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