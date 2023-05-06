Росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів, поранено три людини

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя поранені троє цивільних - працівники промпідприємства, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Рашисти не вгамовуються. Із "Граду" і важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів! Влучили по промисловому підприємству. Поранено трьох працівників. Це чоловіки 48, 50 і 58 років", - написав Лисак у телеграм-каналі в суботу.

Наслідки атаки уточнюються.

Лисак також повідомив, що вранці в небі Кривого Рогу було збито ворожий дрон.